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"Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 2013'te Gülen'e mektup gönderdi" iddiası

Görmez'in kaleme aldığı öne sürülen mektupta, Gülen'e övgü dolu sözler yer alıyor...

22 Mayıs 2017 14:39

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, Fethullah Gülen'e Nisan 2013'te bir mektup yazdığı öne sürüldü.

TGRT Haber’de canlı yayın programına katılan Prof. Ahmet Şimşirgil, Görmez’in yazdığını öne sürdüğü mektubu canlı yayında ekranlara getirdi.

Prof.Şimşirgil, Diyanet İşleri Başkanı’nı istifaya çağırdığını söyledi.

Görmez'in kaleme aldığı iddiaya konu olan mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Ehl’i hadisin naçiz bir talebesi olarak bir grup genç alimle birlikte, Resul-i Ekrem’in nübüvvet işkâtından iktibas ile cem’, tebvib ve tasnif ederek şerhettiğimiz “Hadislerle İslam – Hadislerin hadislerle yorumu” eserini şahsım da dahil çağımız İslam nesillerinde büyük emekleri olan zât-ı âlilerinin yüksek ıttılâlına tankidâtına arz etmekten şerefyab olduğumu ifade eder, sıhhat, âfiyet, uzun ömürler niyazıyla, selam, hürmet ve muhabbetlerimi takdim ederim.” 25.04.2013 Mehmet Görmez

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