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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Yetimin hakkını kursağında taşıyarak dindarlık taslayanlar...

"Son 15 günde başkanlığımıza ve hizmetlerimize yöneltilen kötü kampanyalar..."

25 Mayıs 2017 17:05

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, din gönüllülerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına yönelik yayımladığı ramazan mesajında ağır ifadeler kullandı.

Son günlerde kendisi için ve kurumu için ortaya atılan “FETÖ iddilalarını” isim vermeden eleştiren Görmez, “Son 15 günde başkanlığımıza ve hizmetlerimize yöneltilen kötü kampanyalar, itibarsızlaştırma faaliyetleri sakın sizi hiçbir zaman ümitsizliğe sevk etmesin. Bunların, Diyanet’in tarihinde, Allah’ın davet ve irşad tarihinde bir nokta kadar dahi değeri yoktur. Onların kötülüklerini gördüğümüzde bunun, bizim hizmet kusurumuz olduğunun farkında olmalıyız. Daha çok sarılmalıyız” dedi.

“ALLAH’IN DAVET VE İRŞAD TARİHİNDE NOKTA KADAR DAHİ DEĞERİ YOK”

DHA'nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğünü savunan Başkan Mehmet Görmez, Diyanet mensuplarına seslenerek, şunları söyledi:

“Değerli din gönüllüsü kardeşlerim, değerli Diyanet mensupları, son 15 günde başkanlığımıza ve hizmetlerimize yöneltilen kötü kampanyalar, itibarsızlaştırma faaliyetleri sakın sizi hiçbir zaman ümitsizliğe sevk etmesin. Bunlar Diyanet’in tarihinde Allah’ın davet ve irşad tarihinde bir nokta kadar dahi değeri yoktur. Bilakis bütün bu yalanlar, iftiralar, kampanyalar sizi çok daha büyük bir aşkla hizmet etmeye sevk etmeli. Biz, kimseye kızamayız. Biz, yalan ve iftira içinde olan yetimin hakkını kursağında taşıyarak, dindarlık taslayan hiç kimseye kızamayız. Biz, onların kötülüklerini gördüğümüzde bunun, bizim hizmet kusurumuz olduğunun farkında olmalıyız. Daha çok sarılmalıyız. Bize düşen budur. Biz hiç kimseye kızamayız. Bilakis biz daha fazla hizmet etmeliyiz. Onun için hiç kimse ümitsizliğe asla düşmeyecek. Bundan dolayı hiç kimse üzülmeyecek. Herkes kendi görevine çok daha büyük bir aşkla sarılacak."

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