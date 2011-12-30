-Diyanet İşleri Başkanı Görmez de Twitter'da ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de sosyal paylaşım ağı Twitter'da kişisel hesap açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Görmez, Twitter'daki ilk mesajında, ''Noel Baba'' ile ilgili sözleri üzerine Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri hakkında soruşturma açıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Mehmet Görmez, mesajlarında şu ifadeleri kullandı: ''Değerli dostlar, öncelikle cumanız mübarek olsun. Keşan Müftüsü hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmamıştır.'' ''Yanlış haber üzerine yapılan yorumlar üzüntü vericidir. Buna rağmen ilginize ve hassasiyetinize teşekkürler.''