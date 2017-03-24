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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Barış elçilerini casus ilan edecek kadar ileri gittiler

Mehmet Görmez, Avrupa'da görev yapan imamlar hakkında açılan soruşturmaları eleştirdi

24 Mart 2017 21:54

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kütahya İl Müftülüğünce Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Din Gönüllüleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm dünyadaki Müslümanların teşkilatı olduğunu söyledi.

“Avrupa'da birer ‘barış elçisi’ olarak görev yapan din görevlilerinin, son günlerde casus ilan edilmeye çalışılmasının çok büyük yanlış olduğunu”savunan Görmez, şöyle devam etti:

"Tarihimize baktığımızda, o topluluklara 40 yıldan beri sıkıntı çıkaracak bir tek örnek bize gösteremezler. Ama buna rağmen, üzülerek belirteyim, bu büyük özveriye rağmen, barış elçilerinin o ülkelerin barışına, birlikte yaşama ahlakına, hukukuna ve büyük hizmetlerine rağmen, o Avrupa'nın kalplerini kuşatan İslamofobik nefretler, o düşmanlıklar maalesef bizleri de buldu. Barış elçilerini son günlerde casus ilan etmeye kalkışacak kadar ileriye gittiler."

 

"Kötülüğe karşı iyilik yaparak mücadele edeceğiz"

 

Görmez, "Bize kötülükle yönelen bizden iyilik görecek." ifadesini kullandı. Kötülüğü ortadan kaldıracak en büyük gücün iyilik olduğunu vurgulayan Görmez, Kur'an'ın her sayfasında bunun görülebileceğini anlattı.

 

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