Diyanet İşleri Başkanı: Evlilik kitabındaki kadın düşüncesi İslam’da yok

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kütahya’da dağıtılan ve tartışmalarla neden olan 'evlilik kitabı'yla ilgili olarak “Kitapta tartışmaya neden olan bütün hususlar, yanlış geleneklerin din haline gelmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak çalışmış Hasan Çalışkan'ın imzasıyla yayımlanan kitapta, "Cinsel ilişkide kadın da arzulu olmalıdır. Çünkü kadınlar arzulanmadan cinsi ilişki kurulursa çocuk ahmak olur... Cinsel ilişki esnasında çok konuşmak da iyi bir şey değildir. Peygamberimiz şöyle buyururlar: ‘Kadınlarınızda cinsi münasebette bulunduğunuzda çok konuşmayın. Zira çok konuşmadan ötürü (sizlerde veya doğacak çocuklarınızda) dilsizlik-kekemelik oluşabilir" gibi ifadeler yer alıyordu.

Belediyeden yeni evlilere skandal 'eğitim' kitabı: Sevişirken konuşursan çocuğun kekeme olur

Karar'da yer alan habere göre; tartışma konusu kitabı incelediğini ifade eden Görmez, tepkiye neden olan hususların tamamının, yanlış geleneklerin din haline gelmesinden kaynaklandığını belirtti. Görmez, geleneklerdeki kadın tasavvurunun, İslam’daki kadın tasavvurundan uzak olduğunu vurguladı.

Kamu hizmeti yapanlara da çağrıda bulunan Görmez “Lütfen eğer topluma dini kitaplar dağıtacaksanız, sizin ülkenizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu gibi bir kurum var. O kitapları mutlaka bize gönderin. Biz inceleyelim. Yanlışlarla, doğruları birbirinden ayırt etsinler. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun süzgecinden geçmiş kitapları dağıtın” dedi. Evlenenlere aile seti hediye etmek istediklerini belirten Görmez, yerel yönetimlerin de bu hizmeti verebileceğini ancak dini bir kitabı dağıtacakları zaman Diyanet’e başvurmaları hatırlattı. Söz konusu kitabı CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşımıştı. Hürriyet, kitapla ilgili “Kadına davar muamelesi yapan, ‘erkek ailenin çobanıdır’ denilen ahlak ve vicdan dışı bir kitaptır bu. Okudukça tüylerim diken diken oldu. Kitapta, gerdek gecesinin detayları anlatılıyor. Kitapta ayrıca kocaya itaatten, ‘iyi kadın itaatkar olandır’ diyen, kocadan habersiz kadının dışarı çıkamamasından bahsediyor” diye konuşmuştu.

Çocuk yaşta evlilikleri hakkında da konuşan Başkan Görmez, din görevlilerine seslendi:

“Bu konu artık gündemimizden çıkmalı. Hepinizden istirham ediyorum, gittiğiniz bütün illerde, toplantılarda bunu açıkça ve yüksek sesle ifade edin. Eş olma kararını verme yaşına gelmeden, anne olma yaşına gelmeden, sağlıklı bir aile kuracak yaşa gelmeyen hiçbir kız çocuğunu evlendiremezsiniz"

Osmanlı Aile Nizamnamesi’ni örnek gösteren Görmez, o dönem bütün alimlerin ittifakıyla 18 yaşından önce kız çocuklarının evlendirilmesini yasaklayan kanunların çıkarıldığını söyledi. Görmez “Bunlar yapılırken, İslam hukuku yok sayılarak yapılmadı. İslam hukukunun temel gayeleri dikkate alınarak bu düzenlemeler yapıldı” dedi. Rivayetlere takılarak toplumun yanlış bilgilendirilmemesini isteyen Görmez “Hepinizden istirham ediyorum. Televizyonlarda ve radyolarda insanları din adına bilgilendirenlerden, bütün insanlardan istirham ediyorum, alim olmadan konuşmayınız. Din adına toplumu bilgilendiren insanlar alim olsunlar” uyarısında bulundu.