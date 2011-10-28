-Diyanet İşleri Başkanı Erciş'te VAN (A.A) - 28.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, deprem bölgesinde ilçesinde incelemelerde bulundu. Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından kurulan çadır kenti ziyaret eden Görmez, arama kurturma ekiplerinden çalışmaları hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla sohbet etti. Görmez, deprem bölgesindeki maddi hasarların en kısa zamanda ortadan kalkmasını umut ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Bizim Diyanet camiası olarak ayrıca başka bir görevimiz var. Özellikle burada depremden zarar gören kardeşlerimizin, sabır ve metanetini yükseltmek, ayakta kalma direnci artırmak için arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Din görevlilerimizi takviye edeceğiz. Manevi rehabilitasyon dediğimiz çalışmalara hız vereceğiz.'' Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, kampanya başlattıklarını bildiren Görmez, şunları kaydetti: ''Hafta içinde kampanya başladı. Bugün cuma. Yurt içinde ve yurt dışındaki bütün camilerimizde vatandaşlarımızın yardımlarını toplayacağız. Ayrıca vatandaşlarımız, cep telefonlarından göndereceği kısa mesaj aracılığıyla yardımda bulunabilirler. İki şey beni çok sevindiriyor. Birisi tüm milletimizin topyekün seferber olması ve büyük bir dayanışma ruhu içerisinde yardım seferberliğine katılmasıdır. İkincisi de burada bu musibetle karşılaşan kardeşlerimizin, nispeten moral ve motivasyonlarını daha iyi gördüm.'' Erciş'teki incelemelerinin ardından Van'a hareket eden Görmez, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıracak.