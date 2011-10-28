T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Erciş'te  VAN (A.A)

28 Ekim 2011 14:26

-Diyanet İşleri Başkanı Erciş'te  VAN (A.A) - 28.10.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, deprem bölgesinde ilçesinde incelemelerde bulundu.  Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından kurulan çadır kenti ziyaret eden Görmez, arama kurturma ekiplerinden çalışmaları hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla sohbet etti. Görmez, deprem bölgesindeki maddi hasarların en kısa zamanda ortadan kalkmasını umut ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:  ''Bizim Diyanet camiası olarak ayrıca başka bir görevimiz var. Özellikle burada depremden zarar gören kardeşlerimizin, sabır ve metanetini yükseltmek, ayakta kalma direnci artırmak için arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Din görevlilerimizi takviye edeceğiz. Manevi rehabilitasyon dediğimiz çalışmalara hız vereceğiz.'' Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, kampanya başlattıklarını bildiren Görmez, şunları kaydetti:  ''Hafta içinde kampanya başladı. Bugün cuma. Yurt içinde ve yurt dışındaki bütün camilerimizde vatandaşlarımızın yardımlarını toplayacağız. Ayrıca vatandaşlarımız, cep telefonlarından göndereceği kısa mesaj aracılığıyla yardımda bulunabilirler. İki şey beni çok sevindiriyor. Birisi tüm milletimizin topyekün seferber olması ve büyük bir dayanışma ruhu içerisinde yardım seferberliğine katılmasıdır. İkincisi de burada bu musibetle karşılaşan kardeşlerimizin, nispeten moral ve motivasyonlarını daha iyi gördüm.''  Erciş'teki incelemelerinin ardından Van'a hareket eden Görmez, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıracak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24