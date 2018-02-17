Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua (2)

ERBAŞ\'TAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Reyhanlı ilçesinde, 31 Ocak\'ta PYD-YPG\'li teröristlerin roketli saldırısında evinde uyurken şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar\'ın (17) babası Ahmet Avlar\'a başsağlığı diledi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile birlikte acılı aileye taziyelerini sunan Ali Erbaş, okunan duaların ardından, şunları söyledi:

\"Milletimiz önemli bir imtihan veriyor. Hepimiz birlikte bu imtihanı sabırla ve kararlılıkla başaracağız inşallah. Askerimiz cephede gerekeni yapıyor. Duamızla onlarla beraber oluyoruz. Cenab-ı Hak, memleketimizi, milletimizi en kısa zamanda bu mücadeleden zaferle çıkarsın. Bizim yüreklerimiz, sinelerimiz milletimiz için, ordumuz için, ezanımız bayrağımız için toplu vuruyor. Toplu vurduğu sürece de hiçbir güç bizi sindiremeyecek.\"

Şehit babası Ahmet Avlar ise \"Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Ezanlarımız susmasın, bayraklarımız hep dalgalansın. Rabbimizden tek dileğimiz budur\" diye konuştu.



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)



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