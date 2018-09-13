Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Üniversiteler ile medreseler birlikte çalışmalı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medrese ve akademinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, \"Bilgiye ulaşmak ve aralarında yakınlaşmak, birbirlerinden istifade etmeleri çok faydalı olur. Yani medrese akademiden, akademi de medreseden istifade etsin\" dedi.

Bitlis\'te yarın düzenlenecek \'Türkiye Güzel Ezan Okuma\' yarışmasının finaline katılmak için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım\'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Erbaş, özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik fakülteler ve yüksekokulların gelişmesinin bölge insanının gençlerin bu ihtiyaca göre yetiştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, Bitlis’teki medrese ve ilim yuvalarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"Bitlis medreseleri ile meşhurdur. Medrese ve akademik ilim birlikte hareket etmelidir. Bilgiye ulaşmak ve aralarında yakınlaşmak, birbirlerinden istifade etmeleri çok faydalı olur. Yani medrese akademiden, akademi de medreseden istifade etsin. Bu şekilde ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun\"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ı üniversitede görmekten onur duyduklarını söyledi. Rektör Yardım, \"Bizim fakültelerimizden biri de İslami İlimler Fakültesi\'dir. Bitlis\'in tarihine baktığınızda ilmi şahsiyetlerle dolu bir kent. Biz de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 3\'üncü sınıfa geldik, daha mezun veremedik. Bu fakültemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. O yönde de öğretim üyesi sayımızı artırıyoruz\" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesindeki merkez konferans salonunda basına kapalı olarak din adamları ile bir araya geldi.



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