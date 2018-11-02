Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Toplumda tahribat, gıdanın bozulmasıyla başlar

Enver Fatih TIKIR/ BURSA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"İnsanoğlu, şehir hayatının, lüks ve konforun cazibesi karşısında ziraatı, doğal ve dengeli hayatı terk etti. Kimi zaman tohumların genetiğini bozarak, kimi zaman kimyasal ve yapay ürünlerle tabiatı zehirleyerek tertemiz nimetlere yazık etti. Bir toplumda maddi ve manevi tahribat, gıdanın bozulmasıyla başlar\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii\'nde \'Hafızlık İcazet Merasimi\'ne katıldı. 99 hafızla beraber dua eden Erbaş, daha sonra cuma namazını kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde, yiyeceklerin doğallığını kaybetmesinin maneviyata da zarar verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"İnsanoğlu, şehir hayatının, lüks ve konforun cazibesi karşısında ziraatı, doğal ve dengeli hayatı terk etti. Kimi zaman tohumların genetiğini bozarak, kimi zaman kimyasal ve yapay ürünlerle tabiatı zehirleyerek tertemiz nimetlere yazık etti. Halbuki toprağımıza, ürünümüze, el emeğimize sahip çıkmak hepimizin vazifesiydi. İnsanoğlu, \'Sakın dengeyi bozmayın\' ilahi uyarısına riayet etmeyerek kendi elleriyle toprağı, havayı ve suyu kirletti. Maddi menfaatlere aldanarak kendisi dışında varlıklara ve gelecek nesillere karşı sorumlu olduğunu unuttu. Oysa ki Allah-ü Teala \'Düzene sokulduktan sonra yer yüzünde bozgunculuk yapmayın\' ayetiyle bizi uyarmıştı. Bir toplumda maddi ve manevi tahribat gıdanın bozulmasıyla başlar. Helal- haram duyarsızlığı insanlarda bir bilinç kirlenmesine dönüşür. Ahlaki ve insani değerler göz ardı edilince yenilip içilenler fayda yerine zarar vermeye başladı. Nihayetinde toplumsal bir yozlaşma gerçekleşir. Gencecik yavruların fıtratları bozulur. Sevginin, saygının ve hoşgörünün tükendiği, kötülüğün, hayasızlığın ve adaletsizliğin çoğaldığı bir ortam oluşur. Dünya üzerinde huzuru ve barışı yok etmek isteyenler ekini ve nesli ifsat etmek için çaba göstermektedirler.\"

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