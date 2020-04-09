Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması
"Cemaatle namaza verilen ara ramazanda sürecek"
09 Nisan 2020 00:19
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'da camilerin açık olup olmayacağına ilişkin "Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuk olduğu bir televizyon programında Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından gündeme gelen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak."
Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.