Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde bulunan 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir’e başsağlığı dileyen Erbaş, kabri başında dua etti. Erbaş, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaretten sonra yaptığı konuşmada, Ömer Halisdemir’in maddi ve manevi eğitimini alan ve şehitliğin ne olduğunu bilerek şehit olan birisi olduğunu söyledi. Gençi ve çocukların Şehit Ömer Halisdemir’in ruhu ile yaşatılması gerektiğini belirten Erbaş, şunları dedi:

\"Gençlerimizi çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. Onlara Kuran-ı Kerim\'de, \'Siz Allah yolunda öldürülenleri, şehit olanları ölüler sanmayınız, onlar diridirler fakat siz anlamazsınız\' ayet-i kerimesini özümleye özümleye büyümelerini sağlamamız gerekiyor. Peygamberimizin şu hadisi şerfini bütün gençlerimize bütün çocuklarımıza hazmettirerek onu öğreterek çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Efendimiz buyuruyor ki; \'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam, diriltilsem tekrar şehit olsam, diriltilsem tekrar şehit olsam, içimden böyle geçiriyorum\' diyor. Yani şehitlik mertebesi bu kadar yüksek. Yine peygamberimizin ifadesiyle peygamberlikten sonra Müslümanlara nasip olan en büyük bir mertebedir. Dolayısıyla biz tekrar şehidimiz Ömer Halisdemir’e rahmet diliyoruz. Aynı ruhu tüm gençlerimizin taşıması için millet olarak özellikle öğretmenler olarak, imamlar ve müftüler olarak bütün büyükler olarak küçüklerimizi yetiştirirken bu ruhla yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu her şehidimiz geldiğinde anlıyoruz.\"

Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ni de ziyaret eden Erbaş daha sonra Niğde merkez Fatih Sultan Mehmet Cami\'de öğle namazı kıldı, cemaate vaaz verdi. Namazın ardından Erbaş, vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırdı.



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