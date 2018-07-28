Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumunun yaptığı çalışmaları anlatırken "Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yüce dinimizin istismarına engel olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Bakıyorsunuz bazen dili bir ayete dahi dönmeyenler, yüce dinimizi istismar ederek milletimizin çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış din algısına doğru çekiyorlar" ifadesini kullanan Erbaş, "Onlara bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Rize'de din görevlileri ile bir araya geldi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, din görevlilerinden daha çok çocuğa ve gence ulaşmak için gayret göstermelerini istedi.

"Camiye bir genç gelsin de onu okutayım" diye beklememek gerektiğine işaret eden Erbaş, din görevlilerinin gidip kapıları çalmasını, kahvehaneleri kıraathane haline getirmesini istedi. Erbaş, "Milletimizin aydınlanması, okuma alışkanlığını geliştirmeleri için bu tür küçük dokunuşlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz"

Türkiye genelinde din istismarıyla mücadele kapsamında Diyanet'in yaptığı çalışmalara değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yüce dinimizin istismarına engel olmaya çalışıyoruz. Eğer biz engel olmazsak, biz sahih dini bilgiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi donatmazsak onlara öyle yanlış bir din algısı ile yaklaşanlar oluyor ki belli bir zaman sonra etkimiz de kalmıyor.

Bakıyorsunuz bazen dili bir ayete dahi dönmeyenler, dergileriyle, yayınlarıyla, televizyonlarıyla yüce dinimizi istismar ederek milletimizin çocuklarını ve gençlerini öyle bir yanlış din algısına doğru çekiyorlar ki onlara bağlı olanların sayılarını duyunca şaşırıp kalıyorsunuz."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın "Rabb'inin yoluna hikmetle davet et." diye buyurduğuna dikkat çekerek, bütün çocukların, gençlerin hayatlarını Kur'an ile aydınlatmanın Diyanet camiasının vazifesi olduğunu kaydetti.