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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Maaşları faizsiz kurumlar aracılığıyla ödemeye başladık

18 Haziran 2020 14:18

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İslamın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi. 



 

 

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