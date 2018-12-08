Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran her zaman bizimle beraber olmalı (2)

NUSAYBİN\'DE CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

Mardin\'deki temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Nusaybin ilçesinde iş insanı Abdulkadir Yıldırım tarafından yaptırılan Hacı Abdulkadir Zeynebe Cami\'sinin açılışına katıldı. Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek ile birlikte Nusaybin\'e gelen Prof. Dr. Erbaş, Akçatarla Mahallesi\'nde Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, İlçe Müftüsü Usame Anlağan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cami açılışı öncesi konuşan Erbaş, \"Hayırsever Hacı Abdulkadir Yıldırım\'ın yaptırmış olduğu, Allah\'ın evlerinden biri olan bu güzel caminin açılışını yapıyoruz. Rabbimiz; \'Camileri ancak Allah\'a, mağfiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler yaptırırlar\' buyuruyor. İşte kıymetli Abdulkadir Yıldırım bey bu müjdeye nail olmuş, camiyi yaptırmış. İnşallah nice insanlar bu camide namaz kılarlar, rüku ederler, secde ederler. Çocuklarımız, gençlerimiz camiden dini Mübin’i İslam’ı öğrenirler. Yaz Kur\'an Kurslarında, hafta sonu kurslarda cıvıl cıvıl bu cami dolar taşar inşallah. Peygamber efendimiz Medine-i Münevvere’ ye Hicret ettiğinde ilk yaptığı iş orada Mescidi Nebeviyi inşa etmek olmuş sonra da Mescidi Nebevinin içinde suffeyi yani mektebi yapmıştır. Biz istiyoruz ki camilerimiz hem ibadetimizi yaptığımı yerler hem de dinimizi öğrendiğimiz mektep, medrese gibi konularda camilerimiz bizlere hizmet etsin. Bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar yapılmasını sağlayan Abdulkadir beyden ve bütün geçmişlerinden Allah razı olsun. Rabbim bu camimizden ezanları eksik eylemesin, ezanlarıyla şehadetlerin dinin temeli olduğunu öğrendiğimiz şehadeti kıyamete kadar daim eylesin\" diye konuştu.

Konuşmadan sonra Erbaş, Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar ve İl Müftüsü Çiçek, caminin açılış kurdelesini kesti. Erbaş ve beraberindekiler, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı ardından ilçeden ayrıldı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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