T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kariye Camii, 30 Ekim’de Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak

27 Ekim 2020 19:38

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nin 72 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla kişisel sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından caminin fotoğrafına da yer vererek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim'de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun."

ETİKETLER

Ali ErbaşKariyeKariye cami
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24