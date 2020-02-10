Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, "Kuran kurslarında bir tuğlası olana, cennette ev verilecek" sözlerine ilahiyatçılardan tepki

Kahramanmaraş’ta Kuran kursu açılışında konuşan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, “Bizim Kur’an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Kur’an kurslarında bir tuğlası olana, cennette bir ev verilecek” açıklamasına ilahiyatçılardan tepki geldi. Erbaş’ın açıklamaları, Ortaçağ'da Papa’nın cennet girmek için sattığı “af belgesi endüljansa” benzetildi.

Erbaş, Hz. Muhammed’in, “Bir kuş yuvası kadar mescid yapan ve bu mescidlerin yolunu açan Kuran kurslarına, Kuran eğitim merkezlerine katkı sağlayan insanlara karşılığı cennette verilecektir” sözünü paylaştı. İlahiyatçılar Hz. Muhammed’in bu yönde bir sözü bulanmadığını açıkladı. Erbaş’ın sözleri hem sosyal medyada hem de ilahiyatçıların açıklamarıyla eleştirildi. İlahiyatçılar Erbaş’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"Bu denli sığ açıklamalar yapmak yakışmıyor"

İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, Erbaş’ın açıklamasının dinin kaynağı olan Kuran’a ve dinin temellerine aykırı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Diyanet İşleri Başkanı’nın bu açıklamaları çoğunlukla hadis külliyatına dayanıyor. Hadis külliyatı da aslında Hz. Peygamber’e ait olmayan çoğunlukla sonradan uydurulmuş sözlerden meydana gelmiş bir külliyattır. Peygamberin bu türden sözleri yoktur. Açıklamasına meşruiyet kazandırmak için peygamberi, peygambere izafe edilmiş yalan rivayetleri kullanıyor. Bir peygamberin sözü olduğu iddia edilen bir sözü yorumlayarak, ‘Kuran kursunda bir tuğlası olana öbür dünyada bir ev verilecektir’ biçiminde açıklama, hem dini seviye bakımından, hem de akademik düzey bakımından son derece düşük, Diyanet İşleri Başkanı gibi birine üstelik profesör unvanı taşıyan birine bu denli sığ açıklamalar yapmak yakışmıyor. Elbetteki bu sözler bir yönüyle Ortaçağdaki ‘endüljans’ meselesini hatırlatıyor. Benzer bir uygulamanın yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ Müslüman bir toplumda bu kadar rahatlıkla söyleniyor olması gerçekten çok şaşırtıcı ve üzücü.”

Kılıç, Erbaş’ın “Kur’an kursları şeytandan uzak bölgeler” nitelendirmesini de, “isabetsiz bir açıklama” olarak değerlendirdi.

"Buna haddi aşmak diyoruz"

İlahiyatçı İhsan Eliaçık da Ali Erbaş’ın açıklamaları ile “haddini aştığını” belirterek, “Cennete kimin girip girmeyeceğine kendisi karar veriyor. ‘Şuraya gidenler cenette köşk sahibi olacaktır, şunu yapanlar cehenneme gidecektir’ dediğin zaman Allah’ın yerine kendini koyup kimin cennete girip girmeyeceği konusunda ahkâm kesiyorsun. Buna da haddi aşmak diyoruz. Diyanet İşleri Başkanı eğer bir görev ifa etmek istiyorsa Kuran kurslarını denetlesin. Oralardaki tacize, tecavüze, çocuk istismarına engel olsun” diye konuştu.