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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof

16 Şubat 2018 16:06

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \'İl Buluşmaları Programı\' kapsamında Hatay\'a geldi. Prof. Dr. Erbaş, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklerin başarısı için dua etti.
Hatay Valisi Erdal Ata\'yı ziyaret eden Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için dua ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, \"Özellikle Hatay\'ı seçmemizdeki sebeplerden birisi de şu anda sınır ötesinde teröristlerle mücadele eden askerimizin karargâhı da burada, o yüzden inşallah onları da ziyaret ederek hayır duamızın ve bütün desteğimizin kendileri için olduğunu ifade edeceğiz. Buradan da dua ediyoruz kendilerine; inşallah en kısa zamanda bu terör örgütlerinin etkisini bitirirler, son verirler ve kardeşlerimizin, zulme uğrayan kardeşlerimizin bu sorununu ortadan kaldırırlar. Zaten bizim tarihimizde askerimiz, ordumuz, her zaman nerede bir zulüm varsa orada olmuştur, bugün de buradalar. Allah onlara yardım etsin\" dedi.
Vali Erdal Ata ise şimdiye kadar vatandaşların Mehmetçik için yaptıkları yardımlar için teşekkür etti. Ata, \"Burada tüm Türk halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sürekli yardımcı olmak istiyorlar, bir şeyler göndermek istiyorlar, karınca kararınca bir katkımız olsun diyorlar. Biz 81 milyon birlikte olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz, bölemez; bunu da buradan ilan etmek istiyorum\" diye konuştu.

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