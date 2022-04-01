Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusu: 39 suç için 117 haberi kanıt gösterildi

“Anayasaya, yasalara, Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye’nin kuruluş ve işleyiş amaçlarına, laiklik ilkesine aykırı” eylem ve söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat İsmail Sami Çakmak, 39 suç için 117 haberi kanıt gösterdi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Avukat İsmail Sami Çakmak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında hazırladığı dosya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 117 haberin delil olarak gösterildiği dilekçede, Erbaş’a “görevi kötüye kullanmak, irtikap, anayasayı yok saymak, Devlet Memurları Yasası’nı ihlal” gibi suçlamalar yöneltildi.

Erbaş’ın “anayasaya, yasalara, Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye’nin kuruluş ve işleyiş amaçlarına, laiklik ilkesine aykırı” eylem ve söylemlerde bulunduğunu kaydeden Çakmak, Erbaş’a 39 eleştiri yöneltti. Suç duyurusunu bir yurttaşlık görevi olarak yaptığını aktaran Çakmak, Erbaş hakkında kamu davası açılmasını istedi.