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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güzel ezan okuma uzmanı

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı'na atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof

17 Eylül 2017 16:46

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı\'na atanan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın, güzel ezan okuma uzmanı olduğu ortaya çıktı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı\'na atanan Erbaş\'ın, akademik kariyerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatından gelen bir isim olduğu belirtildi. Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nde okuduğu yıllarda ise Diyanet İşleri Başkanlığı\'nda görev alarak, İstanbul\'daki camilerde din görevlisi olarak çalıştı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nda 2011 yılında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'ne atandı ve 6 yıl süreyle bu görevi yerine getirdi. Prof. Dr. Erbaş, toplam 17,5 yıl Diyanet teşkilatında görev yaptı. 
 
DİNLER TARİHİ UZMANI 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'ın dinler tarihi alanında yaptığı araştırmalar ve çalışmalar da dikkat çekti. Erbaş\'ın Namaz Rehberi, Kur\'an\'daki Tekrarlar ve Sırları, Melekler Alemi, Yaşayan Dünya Dinleri, Hıristiyanlık\'ta Reform ve Protestanlık Tarihi isimleriyle kitapları yayımlandı. 

FRANSIZCA\'DAN ÇEVİRİLERİ VAR
İyi deredece Arapça ve Fransızca bilen Prof. Erbaş\'ın, Fransızca\'dan Türkçe\'ye çevirdiği Michel Lelong\'un İslamla Yüzleşen Batı, Guy Testas-Jean Testas\'ın Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Dinsel Şiddet, Engizisyon ve Mircea Eliade\'nın Dinler Tarihi Sözlüğü isimli eserleri de yayımlandı.

GÜZEL EZAN OKUMA UZMANI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'ın, güzel ezan okuma uzmanı olduğu da öğrenildi. Erbaş, 1987 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi\'nde Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın düzenlediği 3 aylık Ezanı ve Kur\'an\'ı Güzel Okuma Kursları\'nda eğitimcilik yapma seminerine katıldı ve sertifika aldı. Din görevlilerine güzel ezan okuma eğitimleri veren Erbaş, İmam Hatip Liseleri arası Güzel Kur\'an ve Güzel Ezan Okuma Yarışmaları\'nda jüri başkanlığı da yaptı. 

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