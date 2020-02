Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimize sahip çıkmazsak, başkaları sahip çıkar (2)

EZANI EN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI FİNALİNE KATILDI

Sabah saatlerinde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret eden Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada, \"Birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece milletimiz inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır. Gücümüzü bütün kesimler olarak sivil toplum kuruluşları olarak güçlerimizi birleştiğimizde daha güzel işler yapacağız inşallah\" dedi. Yapılan açıklamanın ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Prof. Dr. Erbaş’a Ahlat bastonu hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra Bitlis Valiliği tarafından Zeki Ergezen Mahallesi\'nde inşa edilen Hz. Hamza Camisi\'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erbaş, çocukları, gençleri kalplerinde cami, minare sevgisiyle, vatan, millet aşkıyla yetiştirmek zorunda olunduğunu söyledi.

Camilerin sadece namaz vakitlerinde açılıp, namaz bittikten sonra kapanmak için yapılan mekanlar olmadığını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

\"Allah resulü efendimizin Medine\'yi Münevvere’ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş Mescid-i Nebeviyi inşa etmek olmuştur. Bütün Diyanet hizmetlerini din hizmetlerini Mescid-i Nebevi\'den yönetmiştir. Müslümanların kızları, oğulları herkes ilk zamanlarda camilerde temel dini bilgilerini aldı. Benim gönlüm istiyor ki, her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız, gençlerimiz gelsinler. Camilerimizde Rabbimizi, peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensinler. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz.\"

Her yaz Kuran kursunda, bu şekilde bir davet sözüyle gençleri, çocukları camilere beklediklerini belirten Erbaş, \"Bizi kurtaracak olan budur. Dünya hayatı bizler için fanidir. Her yaratılanın bir sonu vardır. Baki olan sadece Allah’tır. Dolayısıyla bu ruhla çocuk ve gençlerimizi yetiştirirsek o zaman İslam şairi Mehmet Akif Ersoy\'u dua makamında İstiklal Marşı\'na koyduğu şu dörtlük gerçekleşmiş olacak. İnşallah buna biz vesile olacağız. Ezanlarımızın ebediyen minarelerimizden okunmasına biz vesile olacağız. Mabetlerimizin göğsüne mabetlerimizi tehdit eden mabetlerimize o namahrem ellerin dokunmasına da imanlı eller olarak bizler engel olmaya çalışacağız\" dedi.

Erbaş, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açılan Ulu Camide düzenlenen ‘Türkiye Ezanı En Güzel Okuma Yarışması\'nın finaline katıldı. Bu yarışmanın, yarışmaların en güzellerinden biri olduğunu belirten Erbaş, \"Ezan-ı Muhammedi İslam, Müslümanların en önemli alameti farikalarından birisidir. Sesi ile ifade ettiği manayla, alemi kuşatan Ezan-ı Muhammedi\'nin en güzel şekilde okunması gayretinin bir neticesidir bu yarışmanın düzenlenmiş olması. Günde 5 defa gök kubbede yankılanan ezan, Allah ve resulünden tüm insanlığa yönelik ilahi bir çağrıdır. Bir davettir. Allah’ın varlığı ve birliği Hz. Muhammed Mustafa’nın onun elçisi olduğu ve asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda bulunduğu gerçeğini bizlere haykırmaktadır\" dedi.

Yarışmada birinci İstanbul’dan Saffet Çalışır, ikinci Yozgat’tan Resul Tekin ve üçüncü Kahramanmaraş’tan Abdurrahim Yağcı oldu. Dereceye girenler altınla ödüllendirildi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı hutbesini okudu. Erbaş Namazın ardından Ankara’ya dönmek üzere karayoluyla Muş’a hareket etti.

