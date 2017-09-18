Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ/PDY'nin oluşturduğu hasarı onarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor

ANKARA, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı\'na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, \"FETÖ/PDY\'nin genç beyinleri sömürerek, insanımızın hayır duygularını istismar ederek, gizemli ve bulanık bir din anlayışıyla itikadi ve ameli düzlemde oluşturduğu hasarı onarmak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan bütün şühedanın emanetine sahip çıkacağız\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, düzenlenen devir teslim töreniyle yeni görevine başladı. Başkanlık görevini devralan Erbaş, törendeki konuşmasında, çok ağır bir görevi üstlendiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, \"Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa\'nın 136\'ncı maddesi ve özel kanunu gereği, kendine verilen toplumu din konusunda aydınlatma görevini her türlü siyasi, meşrebi, yerel ve etnik birtakım düşünce ve görüşler üstü yaklaşımla İslam\'ın ana kaynakları Kur\'an\'ı Kerim ve Hz. Peygamber\'in sahih sünnetinden iktibas edilen dini bilginin rehberliğinde; tarihsel müktesebatı, tecrübi birikimi, kuşatıcı hizmet anlayışı ve hikmetli üslubuyla milletçe kenetlenme ve bütünleşme ilkesi doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir\" diye konuştu.

\"MAZLUM HALKLARA MERHAMET ELİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Arakanlı Müslümanların yaşadıklarını hatırlatan Erbaş, \"Diyanet İşleri Başkanlığı\'mız basireti bağlanmış, gözü kararmış, kalbi taşlaşmış, hırs ve çıkar düşkünü, işgalci ve sömürgeci küresel güçlerin misafiri olduğumuz dünyamızı sulh ve selamet yurdu olmaktan çıkarıp, göç ve ızdırap yurduna çevirerek, kaosa sürüklediği başta Arakan olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun devletimizle birlikte bütün mazlum halklara şefkat, merhamet ve nusret elini uzatmaya devam edecektir\" dedi.

\"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ\"

İmam hatip liseleriyle ilahiyat fakülteleri arasındaki iş birliğinin daha da artırılacağını belirten Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi: \"Başkanlığımızın insan kaynağını yetiştiren başta Kur\'an kurslarımız ve imam hatip liselerimiz olmak üzere ilahiyat fakültelerimizin yurt sathında artışı 21\'inci asrın hazcı ve değer tanımaz idrakine İslam\'ın aydınlık istikametini dercedecek ahlak-ı hamide sahibi nitelikli nesillerin yetiştirilmesi adına gurur, umut ve mutluluk vericidir. Başkanlığımız, imam hatip liselerimiz ve ilahiyat fakültelerimizle iş birliğini daha da geliştirecektir\"

\"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ\"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti: \"FETÖ/PDY\'nin genç beyinleri sömürerek, insanımızın hayır duygularını istismar ederek, gizemli ve bulanık bir din anlayışıyla itikadi ve ameli düzlemde oluşturduğu hasarı onarmak için 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan bütün şühedanın emanetine sahip çıkıp, şehit ve gazilerimize milletçe sadakatimizi göstermek için umut olan, dua alan ülkemizin örnek teşkilatı başkanlığımızın; dağınık zihinleri toplamaya, parçalanmış gönülleri birleştirmeye, fitne ateşinde yitirilen ümmetin tevhit ve vahdet pınarında dirilişine vesile olmak için Allah ve resulunün ezeli ve ebedi çağrısını sekülerizm ve hiçbir değer tanımama kıskacınca debelenen insanlığa ulaştırmak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor\"