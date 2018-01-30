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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, yanlış bir dinin tasavvur neticesidir

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof

30 Ocak 2018 16:06

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, FETÖ, DEAŞ, Boko Haram, ve Eş-Şebab gibi taşeron yapıların, yanlış bir din ve peygamber tasavvurunun sonucu olduğunu söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, \'Vahylin Kutsadığı Şehir Kudüs\'\' konulu uluslararası toplantı nedeniyle Twitter\'dan açıklamada bulundu. Müslümanları günümüzde bekleyen en büyük tehlikenin ırk ve mezhep kavgaları olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Erbaş, şunları yazdı:
\'\'Referansını dinden aldığını iddia ederek toplumda bozgunculuk yapan DEAŞ, Boko Haram, FETÖ, Eş-Şebab gibi taşeron yapılar, sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği üstün ahlak ilkelerinden uzaklaşmanın, yanlış bir din ve peygamber tasavvurunun neticesidir.\' Bugün Müslümanların vahdetinin önündeki engellerden biri olan ırk ve mezhep kavgaları, bu coğrafyaya başkaları tarafından bırakılmış ölümcül bir virüstür. Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır. Kudüs’ün esaretini meşrulaştıracak her söylem; vicdana, tarih ve kültüre, varoluşa karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Kudüs, ilelebet Filistin’in başkentidir ve öyle kalacaktır. Filistin ve Kudüs’ü işgal edenlerin ve dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin hukuk, insaf, vicdan, demokrasi, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığı ve dikkate almadığı artık kesinleşmiştir.\'\'

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