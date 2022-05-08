Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dubai'de konuştu: İnanç karşıtı akımlar gençleri kuşattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dubai'de İslam Birliği Zirvesi'nde konuştu. Erbaş, "inanç karşıtı akım ve ideolojilerin gençleri kuşattığına" dikkat çektiği konuşmasında, sorunlara karşı uluslararası alanda işbirliği çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Erbaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen İslam Birliği Zirvesi'nde konuştu.

"Son iki asırda dünyada her açıdan küresel boyutta hızlı değişimlerin yaşandığını ve bugün dünyanın devasa sorunların kuşatması altında, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını" belirten Erbaş, "İslam coğrafyasının, küresel ölçekte maruz kaldığı fiili, siyasi, kültürel ve iktisadi meydan okumalara gereği gibi karşı koyamadığını" söyledi.

"İnanç karşıtı ya da inkarcı akımların ve ideolojilerin, algı operasyonları ve enformatik propagandalarla özellikle gençleri kuşattığını" ifade eden Erbaş, "yaşanan sorunların ve insanlığın büyük krizlerinin, Müslümanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini" dile getirip şu ifadeleri kullandı:

"Bütün sorunlarımızı çözebilecek inanca, irfana ve medeniyet birikimine sahibiz"

"Müslümanlar, 1400 yılı aşkın ilim ve medeniyet birikimiyle genç ve dinamik nüfusuyla yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarıyla dünyanın en büyük imkanlarına sahiptir. Bizler bütün sorunlarımızı çözebilecek inanca, irfana ve medeniyet birikimine sahibiz. Kuran'ın ve sünnetin hakikatleri bütün açıklığıyla elimizdedir. Bize düşen bilgiyle hikmet ve tefekkürle yeniden öze dönmek, ortak zeminimizi sağlamlaştırmak, yüreklerimizi birbirimize açmaktır. Bilgiye, ferasete, şuura ve ahlaka dayalı bir hayat tasavvurunu geliştirmek ve güçlendirmektir. Çağın sorunlarına İslam düşüncesinden hareketle çözümler üretmek için iş birliği içinde, uluslararası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan akademiler kurmalıyız. İslam'ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz. Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle fedakarlıkla iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmalıyız. İslam toplumları olarak bizler, kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkanlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde, coğrafyamızdaki ve dünyadaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir." (AA)