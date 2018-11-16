Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek bize ilgi göstereceklerdir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütlerinin gençler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, \"Gençlik bir milletin geleceğidir. Bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların, istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadırlar. En büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması \"Peygamberimiz ve Gençlik\" olan \"2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası\" etkinliklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu\'nda yapılan tanıtım toplantısında konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütlerinin gençler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, \"Gençlik bir milletin geleceğidir. Bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların, istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır maalesef. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadırlar. En büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleri ile buluşturmaktır. Yargılayan, sorgulayan dikte eden bir tavırdan öte dertleri ile ilgilenen, kalplerine dokunan umut veren ve ikna eden bir yaklaşımı öne çıkarmalıyız gençlerimiz için\" diye konuştu.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)