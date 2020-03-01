Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bahar Kalkanı Harekâtı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , "Bahar Kalkanı Harekâtı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz. Bahar Kalkanı Harekâtı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbim'den şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum."