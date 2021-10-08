Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahirete iman eden kişi, daima ölçülü ve dengelidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep merkez Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'de Cuma namazını kıldırmadan önce irat ettiği hutbede “Ahirete iman eden kişi, ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü ve dengelidir. Affedicidir, bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür” dedi.

Dünyayı "insanın sınav yeri ve misafirhanesi" olarak nitelendiren Erbaş, “Dünyanın ayrıca ahiret için hazırlığın yapıldığı yer olduğunu ifade etti. Erbaş, "Ahiret, kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Ahiret, dünyada iken ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük veya küçük, iyi ya da kötü bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir." diye konuştu.

Erbaş, ahirete iman etmenin hayattaki tutum ve davranışlara anlam kattığını, yaratılış gayesini idrak etmeyi sağladığını dile getirdi. Ahiretin Allah'a olan iman, ibadet ve itaati güçlü kıldığını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Ahiret, canlı cansız bütün mahlukata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Ahirete iman eden kişi, ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü ve dengelidir. Affedicidir, bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez, daima Allah'a tevekkül eder. Huzuru ve mutluluğu, O'na imanda ve O'nun rızasını kazandıracak amellerde arar. "

Erbaş, herkesin ahiret yolcusu olduğunu ve misafir misali konaklanan dünyadan göç edileceğini aktardı.

Ahiret gününde dünyada yapılanla yüzleşileceğine dikkati çeken Erbaş, "Amel defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin mükafatını göreceğimiz gibi her günahımızın da hesabını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbenin ardından dua etti ve cuma namazını kıldırdı. (AA)