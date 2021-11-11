Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4-6 yaş aralığında çocuklara Kur'an'a ve sünnete, milli manevi değerlerimize uygun bir şekilde sevgi, saygı, dürüstlük, merhameti öğretmemiz lazım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"4-6 yaş aralığında çocuklar karakter oluşum safhasında oldukları için onların karakterlerinin Kur'an'a ve sünnete, milli manevi değerlerimize uygun bir şekilde, sevgi, saygı, dürüstlük, merhamet, anne babaya sevgi, saygı, büyükleri saymak, küçükleri sevmek nedir ve bunun bir hadis olduğunu çocuklara öğretmemiz lazım. Yediden yetmişe derler ya, biz yediden önce de yetmişten sonra da diyoruz. Her aşamasında toplumumuzu din konusunda aydınlatmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonunda düzenlenen, "Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem (4-6 yaş) Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı"nın açılışına katıldı.

Erbaş şöyle devam etti:

"İstikbalimiz, bu çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde"

"Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, bu milletin çocuklarına, bu milletin geleceğine o kadar çok hizmet etmiş oluruz. Çünkü istikbalimiz, bu çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde"

Ali Erbaş, 4-6 yaş eğitimi verecek hocaların Milli Eğitim Bakanlığından sertifika alma zorunluluğu olduğunu söyledi, çocuklara küçük yaşta din eğitimi verilmesi gerektiğini savundu.

Erbaş, "4-6 yaş aralığında çocuklar karakter oluşum safhasında oldukları için onların karakterlerinin Kur'an'a ve sünnete, milli manevi değerlerimize uygun bir şekilde, sevgi, saygı, dürüstlük, merhamet, anne babaya sevgi, saygı, büyükleri saymak, küçükleri sevmek nedir ve bunun bir hadis olduğunu çocuklara öğretmemiz lazım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştireceği iddia edilmiş, Diyanet, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesinin değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu okul öncesi eğitimi almış kabul edilmelerinin amaçlandığını savunmuştu.