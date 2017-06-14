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Diyanet İşleri Başkanı: Çocuklar, camilere çok yakışıyorsunuz

"Yeryüzünün en masum mekanları camiler, en masum varlıkları da çocuklar"

14 Haziran 2017 17:32

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programında konuştu. Mehmet Görmez, "Sevgili çocuklar, camilere çok yakışıyorsunuz. Camiler sizinle çok güzelleşiyor. Yeryüzünün en masum mekanları camiler, en masum varlıkları da çocuklardır" dedi. 

Mehmet Görmez sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bizim için bayram, çünkü çocuklarımız camilerde Allah'ın kitabını, peygamberini, inancını öğrenmeye geliyor. Çocuklarımız camide koşuştursun, camilerin manevi iklimiyle buluşsun ve camide Allah'ın kitabıyla tanışsınlar. Hocalarımız! Çocuklar Allah’ın en büyük emanetidir. Allah’ın en büyük emanetine Peygamber efendimiz gibi davranın. Onlarla arkadaş olun. Camiye gelen çocuklara, çocukluğunuzu caminin dışında bırakın demeyin. Çocuklar, Allah’ın dinini çocukluklarını yaşayarak öğrensinler. Yaz Kuran kurslarımız, milletimizin geleceğini, milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak kimlikleri inşa eden kurslarımızdır. Milletimizin evlatlarını, masum çocuklarımızı, camilerin kapısında, ayakta, mütebessim bir çehreyle karşılayalım. Yaz Kuran kursumuzun dolu dolu geçmesini, bu iki ayın sonunda milyonlarca evladımızın Kur’an'la tanışmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

(DHA)

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