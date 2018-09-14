T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı: Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz

"İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın"

14 Eylül 2018 18:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Buluşmaları' kapsamında Bitlis'te bulunan Erbaş, özetle şunları söyledi:

"Camiler İslam'ın görülür yüzüdür. Medeniyetimizin en önemli görünür yüzleri minarelerimiz ve camilerimizdir. İşte Bitlis 5 minaresiyle milletimizin kalbinde yer etmiş, şiirlerimize ve türkülerimize mührünü vurmuş bir şehrimiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kalplerinde cami ve minare sevgisiyle, vatan ve millet aşkıyla yetiştirmek zorundayız. Bu camilerimiz sadece namaz vakitlerinde açılıp namaz bittikten sonra kapanmak için yapılan mekanlar değil, camilerimiz tıpkı Allah Resulü Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. Bütün diyanet ve din hizmetlerini Mescid-i Nebevi'den yönetmiştir. İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz."

 

ETİKETLER

diyanetali erbaşcamieğitim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24