Diyanet İşleri Başkanı: Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Buluşmaları' kapsamında Bitlis'te bulunan Erbaş, özetle şunları söyledi:

"Camiler İslam'ın görülür yüzüdür. Medeniyetimizin en önemli görünür yüzleri minarelerimiz ve camilerimizdir. İşte Bitlis 5 minaresiyle milletimizin kalbinde yer etmiş, şiirlerimize ve türkülerimize mührünü vurmuş bir şehrimiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kalplerinde cami ve minare sevgisiyle, vatan ve millet aşkıyla yetiştirmek zorundayız. Bu camilerimiz sadece namaz vakitlerinde açılıp namaz bittikten sonra kapanmak için yapılan mekanlar değil, camilerimiz tıpkı Allah Resulü Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. Bütün diyanet ve din hizmetlerini Mescid-i Nebevi'den yönetmiştir. İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz."