Diyanet İşleri Başkanı: Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. Yarın Ayasofya Camii’nde ilk cuma namazını kılıcağız. Ayasofya’ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.

Erbaş, Sultanahmet Camii müezzinleri Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii’nde müezzin olan Şükrü Asıleren, Emirgan Camii imam hatibi Akcan Çelik, Beyazıt Camii müezzini Rıdvan Akbaş'ın müezzin olarak görev yapacağını duyurdu.