Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sağlık çalışanlarına mektup

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs olduğunu duyuran ve tedbir amaçlı hastanede tedavisine devam ettiği açıklanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, "İnanıyorum ki çabalarınızın yüce Rabb'imiz katında da çok büyük bir değeri vardır ve bu samimi hizmetlerinizin en büyük mükafatı, ebedi hayat olan ahirette sizleri bulacaktır" ifadelerini kullandı.

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Ali Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle "Lütfen Platformu" tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Erbaş'ın mektubu şöyle: