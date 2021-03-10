Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın tedbir amaçlı hastanede tedavisine devam edildiği bilgisini verdi.

Erbaş, Koronavirüs'e yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve dua istemişti.

"Tedbir amaçlı olarak tedavisi hastanede sürüyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah" açıklamasını yaptı.