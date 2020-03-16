Diyanet, Koronavirüs nedeniyle camiler ve mescitlerde cemaatle namazı durdurdu, camiler açık kalacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında camilerde ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurdu. Erbaş camilerin açık olduğunu belirtirken bireysel olarak namaz kılmak isteyenlerin camilerde namaz kılabilieceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen ve henüz tedavisi bulunamayan ve bu nedenle ölümlere sebep olan yeni tip Koronavirüs sebebiyle cuma namazını yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması hususunu değerlendirerek şu açıklamaya yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Yetkili mercilerin verdiği bilgilere yeni tip Koronavirüs bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak, çok kısa sürede salgın haline gelmekte, virüs ilk bulaştığı anda fark edilemediğinden hastalığı taşıyan kişler aynı ortanda bulunan diğer insanlar için büyük bir tehlike oluşturmakta, insanların toplu halde bulundukları mekanlar söz konusu virüsün yayılması için oldukça uygun bir ortam oluşturup hastalığın salgın hale gelmesinde yüksek bir risk oluşturmaktadır." dedi.

Erbaş, "Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami, ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan islam dilini insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Peygamberimiz karantina uygulamasına dikkat çekmiştir. Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ezanların okunmasına devam edilmesi, camilerin açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir." diye konuştu.

Erbaş açıklamasında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanımız defalarca açıkladı, sadece umreden gelenler için değil yurt dışından gelenlerin evlerinde 14 gün kalmaları gerektiğine ilişkin açıklama yapıldı. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina alma kararını aldı bakanlık.

390 civarında turlarla giden umreci bu geceTürkiye'ye gelecek. Tabii ki karantinaya alınacaklar.

Camilerimizin görevlileri gerekli tedbirleri alacak, cemaatle namaz kılınmayacak. Ferdi olarak tek başına camiye gidebilir, namazını kılabilir. Tüm cami ve mescitlerimiz temizlenecek, zaten yapılıyor."