Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bu saldırılar engellenmedikçe Almanya’nın geleceği karanlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya Hanau kentindeki ırkçı saldırıya, “Bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya’nın geleceği gerçekten karanlıktır” diyerek tepki gösterdi.

Erbaş, Almanya'nın Hanau kentinde Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Fatih Saraçoğlu’nun cenazesine katıldı. Çorum’daki cenaze töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbaş, "Alman nazizminin, ırkçılığının hortladığını ve özellikle İslamofobi dediğimiz İslam karşıtlığının artması sebebiyle bu tür saldırıların olduğunu görüyoruz" dedi.

Erbaş szölerini şöyle sürdürdü:

"Almanya’da bu menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli yerlerinde özellikle camilerimize ve milletimizin iş yerlerine saldırılar gittikçe artıyor. Kınıyoruz ve her zaman yetkilileri uyarıyoruz. Bunun sadece yabancılara, Türklere değil Almanya’da ya da Avrupa’da yaşayan diğer ülke vatandaşlarına değil, Almanya’nın kendi vatandaşlarına da zararo olacak. Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya’nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye düşünüyorum. Herkesin tedbir alması ve bu saldırılara son vermesi gerektiğini önem arz ediyor"