Diyanet İşleri Başkanı, 10 Kasım'da "Saat 9'u 5 geçe kenefe gidin" diyen Mısıroğlu'nu ziyaret etti: "AKP'nin Türkiye'yi getirdiği yerin özetidir"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesini eleştirdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, "Ulusumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü arifesinde gerçekleşen bu ziyaret, AKP'nin Türkiye'yi getirdiği yerin özetidir" dedi. Ağbaba, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı 'Hocam' diyerek elini öperse, Diyanet İşleri Başkanı da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Atatürk düşmanını ziyaret eder. Bu ziyaret, AKP zihniyetinin dışa vurumudur. Böyle bir kişiyi Diyanet İşleri Başkanı yapanlar bu suça ortaktır. Diyanet İşleri Başkanı derhal istifa etmelidir. Kendisi istifa etmiyorsa, gecikmeden görevden alınmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e ihanet başkanı olmuştur. Bir dakika bile o görevde kalmamalıdır."

Cumhurbaşkanı'na: Bu adamı 1 dakika bile görevde tutarsan...

CHP Grup Başkanvekili Özel ise "Bugün saat tam 9'u 5 geçe hepimiz Atatürk'ün önünde saygıyla eğilirken, hepimiz telefonlarımızda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk'ten nefret eden bu adamı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nı gördük. Yunanı, Türk ordusuna tercih eden bir adamın yanına ziyarete giden kişinin, 1 dakika bile görevinde tutulmaması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erbaş'ı bir önce görevden alması çağrısı yapan Özel, "Bu sabah, Anıtkabir'e giden Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Sen Anıtkabir'e giderken, senin atadığın, senin arkasında durduğun adam Mısırlıoğlu'nu ziyaret ediyorsa, senin samimi davranışın Anıtkabir'deki davranış değil. Eğer bu adamı 1 dakika bile görevde tutarsan, dönüp de Atatürk'e karşı, saygı gösteriyormuş, onu anıyormuş gibi yapma" diye konuştu.