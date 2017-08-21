Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Hedefimiz, 275 bin kurban kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak

ANKARA, (DHA) - DİYANET İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, \'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu\' tanıtım toplantısındaki konuşmasında, \"Vakfımız, bu sene yurt içinde 225 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkede 400 merkezde kurban kesmeyi planlamaktadır. Hedefimiz, bu yıl 275 bin kurban kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır\" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, \'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu\' tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıda Keleş, \"Vakfımız, bu sene yurt içinde 225 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkede 400 merkezde kurban kesmeyi planlamaktadır. Hedefimiz, bu yıl 275 bin kurban kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. 2015\'te 180 bin 35 adet vekaletle kurban kesmişiz. Geçen sene de 239 bin 414 kurban kesmişiz. Kurban ibadetinin dini açıdan eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerek başkanlığımız gerek vakfımız büyük bir hassasiyet gösteriyor\" diye konuştu.

\"DAHA FAZLA YARDIM İÇİN ÇIRPINMAK ZORUNDAYIZ\"

Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın vekaletle kurban kesimine verdiği öneme değinen Keleş, \"Açlığın, fakirliğin, yetim ve kimsesiz çocukların, mülteci kamplarında yaşayanların sayısının her geçen gün arttığı bir ortamda biz, daha fazla iyilik daha fazla merhamet daha fazla daha fazla empati ve daha fazla yardım için çırpınmak zorundayız. Millet olarak bunlara geçmişte kayıtsız kalmadık, bugün de kayıtsız kalamayız. Kıyılara vuran, yıkıntılar altında kalan, denizlerde boğulan, diri diri yanan çocuklar, güç sahiplerinin merhamet duygularını harekete geçirmeye maalesef yetmiyor. Bütün bu hadiseler ve insani trajediler Türkiye Diyanet Vakfı gibi iyilik ve merhamet kuruluşlarının daha da güçlenmesi ihtiyacını ve zaruretini ortaya koymaktadır\" dedi.

\"KURBANIN REKLAM ARACI OLARAK KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ\"

Kurbanın iyi niyetin, ihlasın ve samimiyetin simgesi olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, şunları söyledi: \"Türkiye Diyanet Vakfı\'mız milletimizden emanet olarak aldığı her kuruşu büyük bir titizlikle şeffaf ve halkımızın kontrolüne açık bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ve bunları da malumunuz internet ortamında şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşıyor. Vakfımıza vekalet yoluyla eda edilmek üzere kurban bağışında bulunan kardeşlerimizin ibadetleri konusunda içlerinin son derece rahat olmasını özellikle istirham ediyorum. Kurban; iyi niyetin, ihlasın, samimiyetin bir simgesidir. Dolayısıyla kurbanın asla ve asla reklam aracı olarak kullanılması, başkalarına tahakküm vasıtası olarak istihdam edilmesi, çeşitli amaçlar uğruna istismar edilmesi asla kabul edilemez\"