Diyanet’in verdiği din eğitimine katılım yüzde 69 oranında düştü

Diyanet'in 4-6 yaş grubu dahil verdiği din eğitimine katılım yüzde 69 oranında düşerek, 3 milyon öğrenci azaldı. Stratejik Planda, din eğitimi hedefi değiştirilmek zorunda kalındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Sözcü'de yer alan habere göre, yaygın din eğitimi alanındaki kurslara 2019'da 4.3 milyon öğrenci katılırken, 2020'de sayı yüzde 69.2 oranında azalarak, 1.3 milyon öğrenciye indi. Raporda göre 4-6 yaş grubu din eğitimine 2019'da 170 bin 513 çocuk katılırken, 2020'de sayı 181 bin 808'e çıktı. 2019'da bu yaş grubu 39 bin 487 öğrenci artmıştı.

Yüzde 86'sı gitmedi

İhtiyaç Odaklı Din Eğitimi adıyla verilen eğitime 2019'da 946 bin 794 öğrenci katılırken, yüzde 35.4 düşüş ile sayı 611 bin 599 öğrenciye indi. Yaz Kur'an kurslarına 2019'da 3 milyon 31 bin öğrenci katılırken, yüzde 86.2'lik düşüş ile 2020'de 418 bin 795 öğrenci katıldı.

"Din eğitimi MEB'e bağlı okullarda ve müfredata tabi verilmeli"

Eğitimci Alaaddin Dinçer, "Diyanet, yaygın din eğitimiyle 4-6 yaş da dahil 24.4 milyon öğrenciye ulaşma hedefini 2019-2023 Stratejik Planı'na almıştı. Bu sayı şimdi 21.2 milyon öğrenciye düşürüldü. 2020 Yılı İdari Faaliyet Raporu, öğrenci sayısının salgında yüzde 69.2 oranında azaldığını gösteriyor. Diyanet, 0-3 yaş hariç doğan her çocuğa din eğitimi vermeyi hedefliyor. Din eğitimine karşı değiliz. Ama doğrusu din eğitiminin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince, MEB'e bağlı okullarda ve müfredata tabi verilmesidir" görüşünü ifade etii.