Diyanet'in toplantısında müzik ve dans kursları hedef alındı: Buralara giden gencimiz iki ay sonra başını açmış, sakallı sakalını kesmiş, cumayı aksatıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Eylül 2018’de Ankara’da düzenlenen, “Güncel İnanç Problemleri” isimli toplantıda, dans ve müzik kulüpleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Dans ve müzik kulüplerinde, “Çocukları kafalayan” şeyler olduğunu dile getiren bir akademisyenin toplantı tutanaklarına geçirilen konuşmasında, “Dans kurslarına bizim gencimiz gidiyor. Tabii gidecek ama bakıyorsunuz iki ay sonra çocuk başını açmış, sakallı sakalını kesmiş, cumayı aksatıyor” ifadelerine yer verildi.

BirGün'de yer alan habere göre, öğrenci kulüplerini, “İnanç karşıtı hareketlerin” merkezine koyduğu konuşmasında akademisyen, şunları söyledi:

“Arkadaşlar içeriden gelen gruplar var veya içeriden karşıt sorunlar var. Mesela bu üniversite gençliği, kendilerini işte bir kulüplere atıyor, işte bazen bu felsefe kulüpleri oluyor, hümanist kulüpler oluyor, feminist kulüpler oluyor, çevreci kulüpler olabiliyor, barışçı olabiliyor veya mistik akımlar var. Mistisizm sadece bizdeki tarikatçılar değil, hatta Yunus Emre’yi, Mevlana’yı kullanarak o formda da çok inanılmaz tahripkar şeyler öğreten gruplar var. Mevlana’yı kapıya asıyor, ‘Rumi’ diyor ama içeride o kadar çok başka şeyler var ki. Siyasi kulüpler var, hayvansever kulüpler var şimdi burada, içerideki bu kulüplerin birçoğu sayın hocam bana göre, içerisine bizim girmediğimiz, giremediğimiz veya kapısından döndüğümüz yerler.”

“Demek ki onu orada kafalayan şeyler var”

Dans ve müzik kurslarıyla ilgili de konuşan akademisyen, dans ve müzik kurslarına giden çocukların iki ay sonra başını açtığını, sakalını kestiğini ve cuma namazını aksattığını savunarak, “Demek ki onu orada kafalayan şeyler var” dedi.

Toplantıda, “Gençliğe ulaşmak için” ise Diyanet’e “Sadece cami veya imam hatip olarak görmeyelim bu problemi. Kendi bünyemizde gençler için özel kulüpler, gruplar kuralım. Belki sakalsız olabilir, daha dünyevi gözükebilir bu öğrencilerimiz, belki ben hemen hocayım demesinler ama bir ajandaları olsun, ne yapacaklarını bilsinler” önerileri sıralandı.