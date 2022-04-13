Diyanet'in matbaa harcaması yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 5 milyon lira oldu

Matbaa harcaması hemen her yıl 10 milyon TL’ye dayanan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılının ilk çeyreğinde 4,9 milyon TL’lik kitap basım harcaması yaptı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2018 yılında 20 milyon TL olan sermayesi 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 80 milyon TL’ye çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 2022 yılının ilk dört ayında 12 farklı kitap basım ihalesi düzenledi. 2022 yılında açtığı kitap basım ihalelerinde ilk imzayı 31 Ocak’ta atan idare, son imzayı ise 5 Nisan’da attı. 31 Ocak 2022 – 5 Nisan 2022 tarihleri arasında sonuçlanan 12 kitap basım ihalesinin toplam maliyeti ise kayıtlara 4 milyon 913 bin TL olarak geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 4,9 milyon TL sözleşme bedelli ihaleleri arasında, “Neden Müslüman Oldum?” ve “Sosyal Medya Ahlakı” isimli kitapların basım ihaleleri de yer aldı. İdare, “Sosyal Medya Ahlakı” kitabının 8 bin adet basımı için 229 bin 600 TL, “Neden Müslüman Oldum?” kitabının 8 bin adet basımı için ise 438 bin TL ödedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırdığı 12 kitap basım ihalesinden bazılarının maliyeti ise şöyle gerçekleşti:

İslam İlmihali (Orta Boy): 1 milyon 696 bin 500 TL

Kitap Medeniyeti (8 bin adet): 284 bin TL

Masal Kitabım (10 bin adet): 343 bin 400 TL

Sorularla Mahremiyet Bilinci : 264 bin TL