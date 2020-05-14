Diyanet'in iftar ve sahur programının ihalesine tek şirket katıldı; 493 bin liralık sözleşme imzalandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet TV'de yayınlanan iftar ve sahur programı için 493 bin liralık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, 28 Nisan tarihinde "2020 Yılı Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilecek olan iftar ve sahur canlı yayın programı hizmet alım işi" başlığıyla ihale düzenledi.

İhaleye tek şirket katıldı

İhaleye tek başına katılan "Son Yapım Medya Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi" ile 6 Mayıs tarihinde 493 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Canlı yayın Diyanet TV'den yapıldı.

Sadece bir şirketin katıldığı ihale, Kamu ihale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumlarında kullanılan tartışmalı 21/B maddesine dayanılarak pazarlık yöntemiyle yapıldı.

Bahçe bakımı için 203 bin TL harcandı

Canlı yayınların yapıldığı Ahmet Hamdi Akseki Camii ile hemen yanında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bahçesinin bakım masrafları da binlerce lirayı buldu. Diyanet, 3 Mart’ta da dokuz ay sürecek “Bahçe Bakımı, Bitkisel Sulama ve Peyzaj Hizmeti Alımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

İki şirketin katıldığı ihaleyi 203 bin TL teklif veren “Yeni Egemen Yapı Dekorasyon İnşaat Taahhüt Emlak İnşaat Malzemeleri Hırdavat Sanayi Ticaret Şirketi” kazandı.