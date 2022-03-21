Diyanet'in etkinlik düzenlediği yalnızca 2 'milli gün' var

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Millî Gün ve Gecelerde Düzenlenen Programlar” kapsamında sadece Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendiği görüldü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; müzik korosunun etkinlikleri arasında 15 Temmuz'dan Malazgirt'e, Kerbela Şehtileri'nden TRT kandil programlarına kadar bir dizi etkinlik sıralanırken 29 Ekim, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın hiçbiri yer almadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Mûsikî Korosu'nun konser etkinlikleri şöyle sıralandı:

– 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

– Malazgirt Şehitlerini Anma Programı

– Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı

– Mevlid-i Nebi Açılış Programları

– Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri

– Ramazan Ayı Etkinlikleri

– TRT Kandil Programları

– 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri

– Gençlik Buluşmaları

– Huzurevi Konserleri

– Cezaevi Konserleri

– Hastane Konserleri

– Dini Musikî Eğitimleri