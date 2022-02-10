Diyanet’in cami aydınlatma bütçesi 103 milyon TL

Eray Görgülü

Cemevlerinin, elektriğe gelen zamlarla birlikte ticarethane statüsünde değerlendirildikleri için 30 bin TL’ye varan elektrik faturalarıyla karşılaşmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Alevi dernekleri bu tutarlardaki faturaları ödemeyeceklerini açıklarken gözler bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerin aydınlatması için ayırdığı ödeneğe çevrildi. DW Haber’in Diyanet İşleri Başkanlığı raporlarından derlediği bilgilere göre camilerin aydınlatılması için 2021 yılında müftülüklere toplam 78 milyon TL’lik kaynak ayrıldı. Söz konusu kalemin bu yılki bütçesi ise tahmini olarak 103 milyon 504 bin TL olarak öngörüldü. Yine aynı kalem kapsamında 2023 yılı için 112 milyon 771 bin TL, 2024 yılı için de 121 milyon 817 bin TL’lik kaynak ayrıldı.

Gerekçe 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Diyanet bütçesine konulan kalemin dayanağı ise 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi. Maddede, "Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır" ifadesi yer alıyor.

Federasyon, "ödemeyin" çağrısında bulunmuştu

Elektriğe yüzde 130’lara varan oranlarda gelen zammın ardından cemevlerinin elektrik faturaları tartışma konusu olmuştu. İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'ne 30 bin 60 TL, Kayseri Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na da 11 bin 615 TL tutarında elektrik faturaları kesilmişti. Alevi Bektaşi Federasyonu, cemevlerinin ticarethane statüsünde değerlendirilmesine tepki göstererek, alevi kurumları ile cemevleri yöneticilerine sivil itaatsizlik yapılması ve elektrik faturalarının ödenmemesi çağrısında bulunmuştu.