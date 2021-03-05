Diyanet'in bütçe ayıramadığı cami inşaatına İLBANK 5 milyon TL aktardı

Adıyaman’da yapımı süren Safvan Bin Muattal Camii ve Külliyesi’nin inşaatı, bütçe yetersizliği nedeniyle 2019 yılında durduruldu. Diyanet'in bütçe ayırmadığı proje için İller Bankası, 5 milyon TL kaynak ayırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı, tarafından 2017 yılında 24,7 milyon TL ödenek ile yapımına başlanan inşaat, bütçe yetersizliği nedeniyle 2019 yılında durduruldu. Diyanet, “Camiler için özel bütçe ayırma imkanımız yoktur” diyerek kenara çekildi. “Belediyelerin içme suyu, arıtma tesisi projelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak” amacıyla kurulan İller Bankası, caminin tamamlanması için 5 milyon TL kaynak ayırdı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, belediye, Cami inşaatından desteğini 2019 yılında çekti. Finansman sorunu çekilen projeden yüklenici firma da “Hakedişlerimizi alamıyoruz” diyerek ayrılınca inşaat tamamıyla durdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yapımı yılan hikayesinde dönen caminin sorumluluğunu üstlenmedi.

Diyanet’ten yapılan açıklamada, külliyenin kalan işleriyle ilgili çalışmaların 2020 yılında İLBANK tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi ancak İLBANK’ın proje için ne kadar bütçe ayıracağı kaydedilmedi. İLBANK’ın projeye ayıracağı bütçe, bir bilgi edinme başvurusuna verilen yanıt ile açığa çıktı. İller Bankası Yönetim Kurulu’nun, “Talebe istinaden” caminin yapımı için 5 milyon TL finansman desteği verdiği öğrenildi. Talebin, Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldiği bildirildi.