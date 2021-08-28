Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk yine anılmadı

Atatürk'ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmama geleneği sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki hutbesini, Büyük Taarruz, Mohaç, Malazgirt ve Diyarbakır'ın fethine ayırdı.

Hutbede Diyarbakır'ı fetheden Hazreti Ömer'in komutanı İyaz bin Ganem'in adını anan Diyanet, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç bahsetmedi. Hutbede şu ifadelere yer verildi:

“Henüz Hz. Ömer'in hilafet yıllarıydı. Cenâb-ı Hakk'ın yardımı, İyâz bin Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolumuz'un kapıları İslam'a açılmıştı. İçinde bulunduğumuz ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. Malazgirt'te, Mohaç'ta, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.”

Hutbede adını geçirmediği Atatürk’ü sosyal medyadan andı

Hutbede Atatürk'ün adını geçirmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından, “Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin Başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum” paylaşımını yaptı.