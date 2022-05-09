Diyanet'in 2022 yılının ilk 4 ayında matbaa harcaması 15 milyon TL’yi aştı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ocak-Nisan döneminde yaptığı matbaa harcaması toplamı 15 milyon TL’yi aştı. 16 milyar TL’ye ulaşan bütçesi ve yaptığı harcamalarla tartışma yaratan Diyanet, geçen ay 8,5 milyon TL’lik kitap basım anlaşması imzaladı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen ay toplam 800 bin adet bastıracağı “Kuran-ı Kerim Elifbası” ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum” kitapları için 8,5 milyon TL’lik anlaşma yaptı. Başkanlığın 2022 yılının ilk 4 ayında yaptığı toplam matbaa harcaması ise 15 milyon TL’yi aştı.

Basım masrafı katlandı

Diyanet 30 Mart’ta, “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elifbası” ile “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum” kitaplarının basımı için ihale gerçekleştirdi. Toplam 800 bin adet kitap basımını kapsayan ihale kapsamında 21 Nisan’da sözleşme imzalandı. Diyanet ile matbaa şirketi arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 8 milyon 543 bin 200 TL olduğu öğrenildi. Ağustos 2021’de aynı kitapların basımı için 2,1 milyon TL harcayan idare, aynı iş için Nisan 2022’de ise dört kat daha fazla ödemek zorunda kaldı.

Diyanet’in 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde yaptığı matbaa harcamasının büyüklüğü dikkati çekti. Başkanlığın 2022 itibarıyla gerçekleştirdiği kitap harcamaları şöyle kaydedildi:

Ocak: 540 bin 700

Şubat: 1 milyon 771 bin TL

Mart: 2 milyon 309 bin TL

Nisan: 11 milyon 96 bin TL