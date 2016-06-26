"Diyanet, imamlara 'Sela verirken cemevi demeyin' talimatı verdi" iddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, imamlara "Sela verirken cemevi demeyin" talimatı verdiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan 30 yaşındaki Cansu Külekçi, 4 yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığından İzmir’de hayatını kaybetti. Alevi olan Cansu Külekçi’nin yakınları, Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki Bilali Habeşi Cami’ne gitti ve sala verilmesini istedi. Ancak iddiaya göre cami imamı K.K., salayı verebileceğini, cenazenin kalkacağı yerin adresini de söyleyebileceğini, ancak ‘cemevi’ sözünü kullanamayacağını söyledi. K.K.’nin bunun gerekçesi olarak ise Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan kendilerine gönderilen cep telefonu mesajını gösterdiği belirtildi.

Duruma tepki gösteren Külekçi’nin yakınları, üç cami imamının da aynı mazereti sunması üzerine, salayı verdiremeden Yamanlar Cemevi’nden Cansu Külekçi’nin cenazesini kaldırmak zorunda kaldı. Cansu Külekçi’nin yakını Serkan Çoban, “Üç camiyi gezdim, aynı yanıtı aldım. 15 Mayıs’ta böyle bir talimat gelmiş. Bu toplumları ayrıştıran bir karardır” dedi.