Diyanet ile İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gençlerin milli, manevi ve zihinsel açıdan daha nitelikli olmaları gerektiği noktasında büyük bir gayretin içerisinde olduklarını belirterek “Her vesile ile gençliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında, izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, çocuk ve gençlere yönelik izcilik kampları konularında farkındalık kazandırmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milli ve manevi yönden büyük bir gayret içerisinde olduklarını, gençlere sahip çıktıklarını belirterek, "Biz öteden beri İzcilik Federasyonumuzun ne kadar güzel işler yaptığını takip ediyoruz. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bizler de özellikle illerimizde, ilçelerimizde yapmış olduğumuz gençlik faaliyetleri ile gençlerimizin milli manevi yönden özellikle bedensel, zihinsel açıdan daha nitelikli olmaları gerektiği noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Her vesile ile gençliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ülkemizin bütün illerinde, ilçelerinde, yurt içi, yurt dışı yüzlerce program yaparak milletimize daha layık gençler yetiştirme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Gençliğe yönelik yayınlarımızla bunu yapmaya başladık" dedi.

“Daha güzel, nitelikli hizmetler yapacağız”

Erbaş, İzcilik Federasyonu ile yapılan protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an itibariyle manevi rehberlerimiz, özellikle üniversite öğrenci yurtlarında büyük bir fedakarlıkla geçlerimizin hizmetindeler. Dolayısıyla bundan sonra inşallah İzcilik Federasyonu başkanlığımız ile irtibat halinde ülkemizin bütün il, ilçelerinde kendileriyle iş birliği yaparak gençlerimize yönelik daha güzel daha nitelikli hizmetler yapacağız. Biz biliyoruz ki, milli manevi duyguların yerleştirilmesinde özellikle izcilik faaliyetlerinin çok önemli etkisi, katkısı var. Onların her ortamda kendilerine güveni sağlamaları, her ortamda milli manevi duygularına sahip çıkarak yaşayabilmeleri çok önemli. Bu konuda izcilik federasyonunun büyük bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyoruz. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzcilik Federasyonu güçlerini birleştirerek gençlerimize yapmış olduğumuz faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız. Bu protokolün milletimiz ve her iki kurum için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

“Başarılı olacağımıza eminiz”

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da, daha önceki pilot uygulamalarda imamların camilerde ve cami çevresinde çocuk ve gençlerin güzel ahlaklı, vatan millet sevgisiyle dolu olarak yetişmelerinde çok başarılı olduklarını belirterek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde de birçok din görevlisi izcilikle uğraşırlar. Oradaki çocukların izcilik yapmasını sağlarlar. Bize göre köylerimizde bile oradaki öğretmenlerin köy okullarının kapatılmasından sonra tek eğitmen olarak o köyün imamı kaldı. Bu imam arkadaşlarımızın çocuk ve gençlerimizin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda eğitilmesi ve o köylerde çocuk ve gençlerimizin camiye gelerek aynı zamanda izcilik faaliyetleri yapmaları ve ilerlemelerini arzu ediyoruz. Cami kelimesini tam manasıyla yaşamasını arzu ediyoruz. Bu konuda çok başarılı olacağımıza eminiz" dedi.