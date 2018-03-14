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Yaşam

Diyanet ilahiyat hocalarıyla toplantı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörlerle bir araya gelecek

14 Mart 2018 22:08

Diyanet İşleri Başkanlığınca 23 Mart Cuma günü Malatya'da düzenlenecek toplantıda, ilahiyat fakültelerinindekanları ve ilahiyat mezunu rektörler bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının organize ettiği toplantıda, kız çocuklarının eğitimi, çocuk istismarı, küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmelerinin engellenmesi gibi konu başlıklarında yapılması gerekenlerin ele alınması bekleniyor.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının ileriki günlerde, ilahiyatçı kadın akademisyenlerle "İslam ve Kadın" başlıklı istişare toplantısı gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da CNN Türk'te katıldığı programda ilahiyat fakülteleri ile camiler arasında işbirliği artırmayı amaçladıklarını belirterek şöyle konuşmuştu:

"Özellikle ilahiyat fakültelerimizle iş birliğimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor çünkü 100 kadar ilahiyat fakültemizin her biri binlerce öğrenci okutuyorlar, eğitiyorlar. Sadece öğrenci yetiştirme noktasında değil, ilahiyat fakültelerimizin öğretim üyelerine camilerimizin kürsüleri, minberleri, mihrapları açık. Onlardan daha çok istifade etmek istiyoruz. Gönlümüz istiyor ki kürsülerimizde, mihraplarımızda daha etkin ve yetkin hocalarımız, akademisyenlerimiz milletimizi dini bilgi konusunda bilgilendirsinler, eğitsinler. Buna çok ihtiyacımız var." 

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