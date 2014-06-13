Diyanet, İhsan Özkes'in iddialarını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in bugün basında yer alan iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriye’ye toplanan insani yardımları bölgedeki terör örgütlerine gönderdiği, bu sayede IŞID ve El Nusra gibi terör örgütlerinin gelişmesine neden olduğu, IŞID militanlarının Diyanet yurtlarında kaldığı" iddiaları yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu milletvekilinin ortaya attığı "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfının Suriye’ye toplanan insani yardımları bölgedeki terör örgütlerine gönderdiği, bu sayede IŞID ve El Nusra gibi terör örgütlerinin gelişmesine neden olduğu, IŞID militanlarının Diyanet yurtlarında kaldığı yönündeki iddialar tamamen mesnetsiz bir itham ve iftiradan ibarettir. Seçildiği günden bu yana söz konusu kişinin meclis faaliyetleri dikkatle incelendiğinde bugüne kadar ürettiği çalışmaların ekseriyetle uzun yıllar içinde çalıştığı ve müftülük makamında da bulunduğu Diyanet camiasını ve din hizmetlerini bir takım karalama, iftira ve itibarsızlaştırma maksadıyla hedef aldığı aşikardır.

Diyanet’in itibarsızlaştırılmasına ve din hizmetlerinin hafife alınmasına yönelik bu tür tavır ve tutumların özellikle söz konusu vekilin içinde bulunduğu siyasi geleneğin tarihi duruşunda karşılığı olmadığı bir gerçektir.Kendisine ulaşan bilgilerin doğruluğunu kavrama konusundaki basiret, haksızlık ve zulüm karşısında alınması gereken tavırla ilgili feraset, açlık, sefalet ve mağduriyetler karşında insani amaçlı yardımların gerekli yerlere ulaşmasını engellemeye neden olacak olan vicdan, ihtirasları uğruna uzun yıllar görev yaptığı camiaya yönelik mesnetsiz her türlü karalamayı yapan insaf yoksunu bu tavır; ilahi adalette ve milletin vicdanında karşılıksız kalmayacaktır.

Başkanlığımız söz konusu şahsın bu ahlaki olmayan tavrının devam etmesi halinde kendisini muhatap alan başka bir açıklama daha yapmayıp gerekli hukuki sürecin başlatılması yoluna gidilecektir.Bölgemizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda başkanlığımız gerek yurt içinde gerek yurt dışında afet bölgelerine ve değişik nedenlerle mağdur olan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın gerekli insani duyarlılığı göstermeye ve mazlumların yanında olma konusundaki iradesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."