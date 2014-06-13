'Diyanet'in topladığı paralar IŞİD'e mi gitti?'

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, El Nusra üyelerinin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gözetiminde ve denetiminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın misafirhanelerinde kalmalarına yönelik, altında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in imzasının olduğu bir genelgeye ulaştığını açıkladı.

Özkes Twitter'daki hesabından şunları söyledi:

“Dünya Lideri diye övdükleri Tayyip'in ülkeyi getirdiği duruma bakınız. Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Musul Konsolosluğu'nda çalışan bürokratların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını söylemişti. Diyanet'in Suriye için camilerden topladığı paranın ne kadarı Nusra'ya, ne kadarı IŞİD'e gitti? Suriye'de savaşanlar Hatay'da Diyanet'e ait Kuran Kursu ve yurtlarında barındı mı? İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet'e bu konuda bir yazısı var mı? Bir Kandil gecesinde TRT'de canlı yayınlanan Mevlid duasında Diyanet’in dua ettirdiği Suriyeliler kimdi?”

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dönemin İçişleri Bakanı Güler'in Hatay Valiliği'ne gönderdiği belirtilen genelgedeki bazı ifadeler şöyle:

“Bölgesel çıkarlarımız temelinde Suriye'de bölücü örgüt PKK uzantısı PYD güçlerine karşı desteklediğimiz El Nusra mücahitlerine aşağıda belirlenen çerçevede desteğin sunulması, iliniz sınırları içindeki kamu kurumlarına ait sosyal tesislerinde barındırılmaları.

Milli İstihbarat Teşkilatımız denetiminde çeşitli ülkelerden getirilerek bölücü örgüt PKK uzantısı PYD'ye karşı savaştırılan ağırlıkta Çeçen ve Tunusluların bulunduğu El Nusra'ya bağlı mücahitlerin iliniz sınırları içinde Suriye'ye geçişlerinde, istihbarat görevlilerine gerekli desteğin sağlanarak güvenliklerine ve konunun gizliliğine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Mücahitlerin ülkemiz sınırlarından Suriye'ye geçişlerinde Hatay ilimiz stratejik bir konuma sahiptir. İslamcı gruplara lojistik desteğin aktarılması, eğitimleri ve yaralıların tedavisi ve mücahitlerin geçişleri ağırlıklı olarak buradan yapılacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve ilgili merciler bu konuda görevlendirilmiştir.”